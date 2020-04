Cosseria, terminata la consegna di mascherine alla cittadinanza

"Con le mascherine consegnate ieri sera, possiamo dichiarare che tutti gli abitanti di Cosseria hanno ricevuto una mascherina certificata fatta di tessuto TNT con elastici che si può rilavare per 5 volte. Come amministrazione abbiamo chiesto e grazie al supporto da parte della dirigente scolastica del Liceo Calasanzio di Carcare, siamo riusciti a contattare una ditta tessile la quale ci ha prodotto e consegnato 1.300 dispositivi di protezione". Commenta in una nota il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"Della consegna me ne sono occupato personalmente consegnandole casa per casa. Serviranno? Non serviranno? Negli altri paesi, soprattutto quelli dell'estremo oriente le utilizzano per uscire nei luoghi pubblici. Quindi credo che una precauzione in più in questo periodo, in cui le dichiarazioni pro e contro qualsiasi misura di prevenzione riempiono i servizi televisivi e tutte le testate giornalistiche, possa essere interpretata anche solo psicologicamente come uno strumento in più di difesa".

"Un ringraziamento particolare alle associazioni di Cosseria e alle signore che in queste settimane hanno confezionato 300 mascherine. Un'altra lodevole e commovente iniziativa è gara di solidarietà espressa dai cittadini in acquisti di generi alimentari da offrire a dieci nuclei familiari residenti a Cosseria che stanno affrontando un periodo di grave crisi finanziaria a causa delle attività sospese per decreto ministeriale per contrastare il diffondersi del contagio da Covid 19".

"Anche i negozi di alimentari, una famiglia che ha la licenza di commercio ambulante, la Caritas di San Giuseppe e una nota ditta di surgelati valbormidese stanno offrendo quantità notevoli di generi alimentari" prosegue.

"Entrambe le iniziative mascherine e offerta dei generi alimentari sono state messe in campo a tempo di record e coordinate tra amministrazione comunale, attività commerciali, associazioni, suor Sara e cittadini - spiega il primo cittadini - Ieri mi è stata segnalata una famiglia che necessita di assistenza e dopo mezz'ora ha ricevuto la sua prima borsa di generi alimentari".

"La grande sfida ora è riuscire a capire come poter andare incontro a chi non ha una sola fonte di entrata finanziaria e deve affrontare i pagamenti delle utenze domestiche, luce e gas ad esempio. Per quel che riguarda il pagamento della bolletta semestrale del servizio idrico integrato, sono in corso colloqui per capire quanto tempo potremo rinviare il pagamento, così come nei prossimi giorni dovremmo informare gli utenti in merito al pagamento delle tasse locali comunali".

"Esorto chiunque si trovi in un improvviso stato di difficoltà dovuto alla perdita del lavoro o di altra natura a mantenere la calma per quanto gli sia possibile e a contattarci - conclude il sindaco - A tutto si può rimediare, l'importante è restare forti mentalmente e restare in salute a casa".