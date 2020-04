Regione, avviati test sierologici su donatori sangue per valutare come e quando si è sviluppata epidemia

Al via in Liguria i test sierologici su un campione di 2400 donatori tra i 18 e gli 70 anni per stimare la circolazione dei virus tra la popolazione, analizzando anche campioni di sangue già donati a partire dal dicembre scorso. Lo si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria.

Il progetto, approvato anche dal Comitato etico regionale, consentirà di comprendere se il virus abbia iniziato a circolare in Liguria già da prima dell'emergere del cluster di Alassio, in che modo e quale sia la percentuale di immunizzati nella popolazione ligure.