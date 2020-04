Coronavirus, bustine con due mascherine verranno consegnate nei negozi aperti. Toti: "Non c'è bisogno di accalcarsi ci saranno per tutti"

"Abbiamo tre milioni di mascherine, un milione circa sono state distribuite ai sanitari e ai lavoratori, ce ne sono rimaste due, non sono le uniche che abbiamo, sono le prime arrivate dai nostri ordini e continueranno ad arrivare. Stiamo pensando di farle avere prima di Pasqua, avremo voluto distribuirle casa per casa, via posta o con la protezione civile (e lo faranno per le persone con difficoltà a uscire di casa), ma abbiamo deciso di distribuirle nei negozi che sono aperti che le avranno nelle bustine, ne contengono due e vengono consegnate gratuitamente alla singola persona".

Un ulteriore annuncio del Presidente della Regione Giovanni Toti, dopo che nel pomeriggio aveva specificato che dalla giornata di oggi, lunedì 6 aprile, i lavoratori liguri avranno la possibilità di indossare le mascherine protettive poiché in questi giorni ne sono state distribuite ben 800 mila.

"Due mascherine a persona sono un bel patrimonio, perché è vero che si parla di mascherine monouso però se uno le usa tutto il giorno, ma se vengono usate per uscire di casa due volte alla settimana per mezz'ora durano molto tempo. Bisogna essere onesti e seri" continua Toti.

"Entro Pasqua daremo una mascherina a tutti. Non c'è bisogno di accalcarsi, spero che sia una cosa ordinata, lo faremo su più giorni, ci saranno sempre" conclude il Presidente della Regione.