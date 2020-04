Varazze, una cassetta della solidarietà sulla panchina dell'oratorio della Confraternita di San Bartolomeo

Non mancano le iniziative di solidarietà nel savonese e la Confraternita di San Bartolomeo ha illustrato un'iniziativa importante nata in questo difficile momento legato all'emergenza Coronavirus.

"Una piacevole sorpresa per noi della Confraternita vedere che persone buone hanno scelto di mettere la cassetta della solidarietà proprio sulla panchina che affianca la porta del nostro Oratorio. Siamo onorati di questa scelta e ci auguriamo che l’iniziativa coinvolga tanti cittadini di qualsiasi fede e orientamento in questo difficile momento per Varazze e per l’Italia" spiegano dalla Confraternita varazzina.