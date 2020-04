Varazze, il consigliere Cerruti: "L'amministrazione deve fare uno sforzo straordinario in un momento di grave crisi sociale e finanziaria"

Il consigliere comunale di minoranza Gianantonio Cerruti chiede alla maggioranza un pacchetto anticrisi per aumentare la sicurezza del comune di Varazze e la ripartenza di tutte le imprese.

"Oltre a quanto già deliberato dalla Giunta Comunale per far fronte alla crisi in atto e che sicuramente continuerà nei prossimi mesi, invio una serie di proposte attuabili da parte dell’amministrazione comunale ed elaborate grazie anche alle segnalazioni di attenti cittadini ed imprenditori che mi hanno contattato nelle ultime settimane: Sospensione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2020 deliberata nel consiglio in data 30.12.2019 in quanto non genera squilibri di bilancio e non è utile alla chiusura della discarica poiché, viste le delibere e i contratti in essere, non chiuderà nell’anno in corso; Revisione immediata dei contratti di servizio in essere e che hanno subito riduzioni quali servizio mensa e trasporto scolastico, trasporto pubblico, appalto rifiuti, ecc, ed eventualmente anche il canone con il gestore della discarica qualora fossero diminuiti i conferimenti" spiega Cerruti.

"Lo stato di emergenza ha probabilmente generato risparmi nei servizi ordinari del nostro ente che non bisogna accantonare a fine anno mediante avanzo di amministrazione. Devono essere invece prontamente contabilizzati e destinati ad un fondo di emergenza COVID-19 a cui possano attingere i servizi sociali per andare incontro agli indigenti e ai bisognosi nei prossimi mesi; Costituzione di un conto bancario comunale attivato presso la tesoreria e collegato al fondo di emergenza di cui sopra dove i privati possano fare donazioni mediante bonifico bancario; disattivare completamente l’inutile e antigienico sistema di apertura a pulsante dei bidoni per la raccolta dei rifiuti. E’ un mezzo di possibile contagio per il covid-19; emanare ordinanza, come in altri comuni, per rendere obbligatorio l’utilizzo di mascherine in locali pubblici e commerciali; incentivare i proprietari dei locali commerciali-artigianali alla riduzione dei canoni di affitto per gli affittuari mediante sgravi fiscali quali ad esempio la riduzione dell’ l’IMU; concedere ai locali commerciali quali ad esempio bar e ristoranti, laddove possibile e a parità di costo, il raddoppio delle superfici in concessione per far fronte alle misure di sicurezza, sottoforma di distanze, che saranno emanate ai fini della riapertura; - Provvedere ad una riduzione della tari per le attività commerciali che dovranno obbligatoriamente ridurre i posti a sedere e/o capienza per far fronte alle prossime misure di sicurezza che saranno emanate ai fini della riapertura" prosegue il consigliere di Patto per Varazze.

"Ritengo che il nostro comune, che gode di buona salute finanziaria rispetto a molti altri enti, possa e debba fare uno sforzo straordinario in un momento di grave crisi sociale e finanziaria alla quale andremo incontro nei prossimi mesi" conclude Gianantonio Cerruti.