Coronavirus, dal sindaco di Pontinvrea Camiociottoli mascherine per i comuni di Urbe, Stella, Loano e Ceriale

Il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, insieme al gruppo Lega Valle Erro e Orba distribuisce mascherine nei comuni di Urbe, Stella, Loano e Ceriale. L’iniziativa è completamente autofinanziata e nasce dalla volontà di dare un contributo alla lotta alla diffusione del Covid 19.

Le mascherine sono state prodotte da una ditta di Busto Arsizio che ha convertito la produzione da tessile a dispositivi di protezione individuali in conformità all’articolo 15 comma 3 del decreto “Cura Italia”. “Ad oggi gli amministratori locali, in primis, sono chiamati ad un atto di responsabilità che va al di là del colore politico di chi porta avanti queste iniziative” fa sapere Camiciottoli.

“È un piccolo gesto che mi sono sentito in dovere di fare nei confronti del nostro territorio, di chi nonostante l’emergenza in atto è tenuto a lavorare comunque per garantire la continuità dei servizi essenziali o delle categorie più sensibili e ringrazio sentitamente Camiciottoli per l’opportunità che mi ha offerto nel reperire le mascherine” dichiara Fabrizio Dani, consigliere di minoranza di Ceriale.

Un sentito grazie anche dalla sezione loanese che si è unita con entusiasmo all’iniziativa sociale del primo cittadino di Pontinvrea.