Emergenza Coronavirus: al via la petizione online "#adottauncontadino"

Ha preso il via la petizione online "#adottauncontadino", per fornire un concreto sostegno e un futuro ai piccoli agricoltori, in crisi per la pandemia del Coronavirus.

L'iniziativa, che è stata lanciata dal Future Food Institute di Bologna, insieme all'hub rurale Vazapp e in collaborazione con Ruritage (Heritage for rural regeneration), è stata diffusa in tutto il mondo, grazie alla rete del mondo agrifood globale.

Giuseppe Savino, fondatore di Vazzapp, sottolinea che : "Nelle difficoltà bisogna avere il coraggio di sognare, i nostri contadini sanno cosa vuol dire sognare perché ogni giorno piantano, seminano e allevano qualcosa che porterà dei frutti domani. A noi il compito di far conoscere le storie degli eroi della terra".