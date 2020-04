Roccavignale, arrivate le mascherine comprate dal comune: "Le prime 200 di oltre 1000 ordinate"

"Sono arrivate le mascherine comprate dal comune. Si tratta delle prime 200 di oltre 1000 ordinate". Lo comunica in una nota il comune di Roccavignale.

"Verranno consegnate per ora una per famiglia e potranno essere ritirate gratuitamente presso la farmacia Sant'Antonio di Valzemola. In settimana arriveranno anche quelle della Regione Liguria. Quindi tutti ne avremo in abbondanza".

"Vi raccomandiamo di non andare tutti oggi ma di diluirvi nei prossimi giorni cosi magari li potrete ritirare per tutta la famiglia. Non molliamo ora, restiamo in casa" concludono dal comune di Roccavignale.