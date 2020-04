Familiari di un operaio fanno esposto contro l'Italiana Coke: nella sua squadra sei morti per patologie polmonari

I familiari di Mario Trevisan, residente a Mira e deceduto il 2 aprile, a 74 anni, per un tumore al polmone, hanno presentato una denuncia-querela ai carabinieri di Marghera chiedendo all’autorità giudiziaria di disporre l’autopsia sulla salma del loro caro, di accertare l’origine professionale del male e di perseguire i soggetti ritenuti eventualmente responsabili della sua morte, con particolare riferimento ai vertici dell’azienda per la quale ha lavorato: la Italiana Coke Spa.

Lo comunica in una nota Studio3A-Valore S.p.A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Della sua squadra di lavoro, per la stessa patologia, erano morti già in cinque. Trevisan aveva lavorato dal 1971 al 1997 nello stabilimento di Porto Marghera di Italiana Coke Spa come manutentore di impianti di carbone. Era addetto alla manutenzione delle griglie interne dei tunnel in amianto per l'estrazione di carbone.

"Studio3A - spiega nella nota - ha anche già chiesto le coperture assicurative alla Italiana Coke S.p.A. che, com’è noto, non opera più a Porto Marghera, ma rimane un colosso nella lavorazione del carbone: il gruppo, che ha sede legale a Genova, impiega nell’impianto savonese di Cairo Montenotte 330 dipendenti ed è tra le prime cinquanta imprese della Liguria".

Non si tratta, però, di un'azione contro l'attuale assetto di Italiana Coke. Infatti, sino alla privatizzazione delle cokerie (nel settembre 1994) tutte le società succedutosi a partire dagli anni Settanta con denominazione Italiana Coke, Nuova Italiana Coke e nomi simili sono state aziende del Gruppo Eni. Ancora a settembre 1994 il capitale delle aziende era detenuto al 100% da Enirisorse Spa. Negli anni successivi altri soggetti giuridici sono subentrati alle società del gruppo Eni.

Italiana Coke fa sapre che "resisterà alle richieste risarcitorie ricevute perché infondate sotto ogni profilo". L’azienda lo ha comunicato alle parti richiedenti con una lettera dei propri legali.