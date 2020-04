Ceriale, Sanna (M5s): "Urge l'attivazione dei consigli comunali in streaming, mi rendo disponibile per attivare gratis il servizio"

Annunciato nelle ultime ore un consiglio comunale a porte chiuse per il Comune di Ceriale. Commenta Rodolfo Sanna, nella rosa dei candidati del Movimento 5 Stelle alla prossima tornata di elezioni regionali: "Durante la seduta di Consiglio di insediamento a Giugno del 2018 il Sindaco dichiarava che avrebbe da lì a breve modificato il regolamento per permettere la trasmissione in streaming dei consigli comunali.

Chiedo se ciò è stato fatto e qualora non sia stato fatto di provvedere con apposito provvedimento per permettere la diffusione in streaming del consiglio comunale e quindi permettere ai cittadini di seguire la seduta dalle proprie abitazioni.

È giusto ed imprescindibile tutelare la salute dei cittadini e, ove possibile, è corretto adottare tutte le misure possibili per evitare di comprimere i principi fondamentali della democrazia ed i diritti civili.

A tal fine sono disponibile a mettere a disposizione gratuitamente per il Comune di Ceriale per far sì di essere pronti il 16 Aprile a garantire la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale", conclude Sanna.