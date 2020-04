Coronavirus, il punto su Varazze in diretta su Savonanews alle 11.00

La situazione nel comune di Varazze all'epoca del Coronavirus tra buoni spesa, il rinvio della Tari e della Cosap, il commercio e naturalmente la situazione sul territorio.

Si parlerà di questo e di altro nel corso della diretta di Savonanews (ore 11.00 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito) che vedrà come come ospite il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano e il comandante della polizia locale Mauro Vercesi.

Sarà l'occasione per fare il punto nel varazzino in un difficile momento legato all'emergenza Covid-19, discutendo della situazione economica e delle iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale per restare vicini ai cittadini.