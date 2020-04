Ferrania e Bragno "spaccate" dalle misure anti-Coronavirus: bus gratuito per ripristinare il collegamento

Una corsa giornaliera gratuita per mettere in collegamento le frazioni di Ferrania e Bragno al capoluogo. Questa l'iniziativa messa in campo dal comune di Cairo Montenotte.

"TPL Linea ha ridotto notevolmente il servizio a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus - spiega il sindaco di Cairo Paolo Lambertini - Tenuto conto che nelle frazioni di Ferrania e Bragno mancano alcuni servizi, abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo questa iniziativa. Stiamo valutando la cosa con TPL Linea. La nostra intenzione comunque, è quella di partire dall'inizio della prossima settimana (14 aprile). Nel caso anche con un altro operatore".

Il programma della corsa, da lunedì a venerdì, sarebbe il seguente: partenza ore 9.30 da Ferrania (rotonda Zincol); ritorno da Cairo alle ore 11.30 (piazza della Vittoria). La corsa effettuerà le stesse fermate del normale servizio di linea.