"Colpi di tosse": dal cantautore savonese Arido una canzone benefica per sostenere la Protezione Civile

Oggi, 14 aprile 2020, esce il videoclip e in rotazione radiofonica “Colpi di tosse” secondo singolo del cantautore savonese Arido.

Il brano sarà presente anche in tutti gli stores digitali e l’intero introito dalla vendite sarà devoluto in beneficenza a favore della protezione civile come anche la monetizzazione su youtube.

Il video del brano:

Arido, nome d'arte di Dario Bonelli, è un cantautore che dopo il singolo “Io ti assomiglio” decide di dare alla luce il suo secondo progetto musicale.

Spiega l'autore: “Nel brano “Colpi di tosse” descrivo in maniera ironica questo momento così controverso e difficile da decifrare causato da una pandemia che sconvolge ogni tipo di nostra azione, ovviamente analizzandola nel mio stile che viaggia tra il serio e il sarcastico. Una scossa elettro-rock che ha l’obiettivo di diventare un inno positivo per uscire almeno psicologicamente da questo black out. Nella frase "Ma canteremo dai balconi… andrà tutto bene" enfatizzo e lascio all’ascoltatore l’analisi critica o patriottica di questo modo tutto italiano di affrontare le cose… Certamente senza prendersi troppo sul serio e senza criticare alcun comportamento. Meglio cantare che disperarsi”.

Se desiderate saperne di più su Arido, ecco i suoi link social:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUYfcRyo6x2AJlFsczDNR6g/featured

Facebook: https://www.facebook.com/aridomusica/

Instagram: https://www.instagram.com/aridoofficial/