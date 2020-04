Posticipata la Festa dello Sport 2020 al Porto Antico di Genova

La Festa dello Sport 2020, programmata dal 22 al 24 maggio al Porto Antico di Genova, è stata posticipata. Porto Antico di Genova S.p.A. e Stelle nello Sport valuteranno nelle prossime settimane ogni possibile soluzione alla luce dell’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e come sempre in stretta sinergia con Istituzioni e territorio. Ad oggi, l’ipotesi più probabile è quella di uno spostamento nella seconda metà di settembre.

Da 16 anni la Festa dello Sport è il più importante momento di incontro per le famiglie e per tutti i giovani di Genova e della Liguria. Lo dovrà essere ancor di più in questo periodo particolarmente duro e sofferto. Gli organizzatori insieme a tutti i partner cercheranno di offrire alla città e al mondo sportivo una nuova opportunità di “ripartenza”.