Spostamenti per coltivare l'orto, Sassello ridisegna i suoi confini e consente l'accesso solo ai residenti dei comuni vicini

Vista l'estensione di 110 kmq, il comune di Sassello ha deciso di individuare i comuni vicini per consentire solo agli abitanti degli stessi di potersi spostare per la coltivazione dei terreni o la conduzione di piccoli allevamenti come deciso dall'ordinanza della Regione Liguria nelle rispetto delle misure per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha firmato così ieri un'ordinanza che ridisegna i confini territoriali considerando quindi come comuni vicini Stella, Urbe, Mioglia e Pontinvrea.

"Dal momento che si parla di comuni immediatamente attigui e Sassello è molto esteso, si è veramente cercato di individuare i più vicini affinché non ci siano spostamenti. Nessuna polemica, siamo il terzo comune ligure più grande, poteva crearsi qualche problema legato alle seconde case. Abbiamo seguito l'ordinanza regionale" spiega il primo cittadino.

Anche il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci ha firmato l'ordinanza che permette ai soli residenti dei comuni di Sassello e Tiglieto l'eventuale ingresso nei comuni per la manutenzione dei campi.