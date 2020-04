Morando Petfood: donati ad Accademia Kronos ponente ligure due bancali di confezioni di crocchette per cani e gatti

Due bancali di confezioni di crocchette per cani e gatti: è quanto donato da Morando Petfood ad Accademia Kronos ponente ligure.

La donazione verrà utilizzata per sostenere il territorio del ponente ligure e aiutare le numerose famiglie costrette in casa e in gravi difficoltà economiche, per sfamare i loro cani e gatti e per cibare i gatti delle numerose colonie feline seguite da Accademia Kronos nucleo cinofili durante l'emergenza Coronavirus.

"Come famiglia Morando abbiamo deciso di fare la nostra parte, aiutando e sostenendo i nostri amici a quattro zampe ,hanno dichiarato i titolari dell' azienda. «In questo momento difficile è importante fare squadra. I valori di partecipazione, condivisione e solidarietà sono fondamentali per uscire quanto prima da questa terribile pandemia. Nessuno deve rimanere indietro. Insieme, tutti insieme, ce la faremo, consapevoli che l’Italia possa ripartire quanto prima".

Accademia Kronos è grata alla famiglia Morando per questa ''Boccata di ossigeno'' e già da stasera è iniziata la consegna delle prime confezioni.