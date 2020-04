Laigueglia, lite sfocia in violenza domestica: in manette 40enne senegalese

Nel corso della notte, a Laigueglia, i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Comando di Cisano sul Neva, in collaborazione col personale dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Alassio, hanno tratto in arresto un cittadino di origini senegalesi di 40 anni responsabile di maltrattamenti, aggravati, percosse e lesioni, nei confronti della moglie convivente, una 45enne italiana.

I fatti si sono svolti nell’abitazione della coppia, situata nel centro storico del comune rivierasco, alla presenza del figlio (minorenne). La lite, sfociata all’improvviso e per motivi attualmente al vaglio degli uomini dell'Arma, ha allarmato i vicini di casa della coppia che hanno avvertito i Carabinieri giunti immediatamente sul posto insieme ai militi volontari della Croce Bianca di Alassio. Quest’ultimi, viste le precarie condizioni evidenziate dalla donna, che presentava una pluralità di vistose ferite e lesioni in diverse parti del corpo, hanno disposto il trasferimento della 45enne al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ove, allo stato, si trova in “osservazione” .

L’uomo è stato successivamente accompagnato presso la Caserma dei Carabinieri di Laigueglia e poi presso quella della Compagnia di Alassio, dove è stato definitivamente identificato (e dichiarato in stato di arresto). Nella mattinata odierna, su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato accompagnato per essere associato presso la Casa Circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono tutt’ora in corso e mirano a stabilire altri aspetti riguardanti il passato della coppia e più precisamente se la donna sia stata o meno vittima di maltrattamenti o azioni aggressive da parte del marito.