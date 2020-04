Coronavirus, il bollettino dei decessi nelle altre province liguri

Sono due i morti segnalati nelle ultime 24 ore dalla Asl 1 imperiese. Si tratta di due uomini di 88 e 99 anni con patologie pregresse associate, tutti e due deceduti all’Ospedale di Sanremo.

L'ospedale Galliera di Genova registra altri tre decessi nelle ultime 24 ore: una donna di 87 anni e due uomini di 72 e 92 anni dove il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 La Spezia segnalano che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi.

Sono quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore al San Martino di Genova. Si tratta di due uomini di 51 e 79 anni e di una donna di 69 anni.

Ad ora (ore 17.00) sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 31 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 20 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 19 al 5° piano della palazzina laboratori, 38 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 35 al Maragliano.