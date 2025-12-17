Regione, per i nuovi ospedali quattro commissari e mezzo milione di euro di compensi

Quattro Commissari per l'edilizia ospedaliera per 63 mila euro lordi l'anno ciascuno. E' quanto costano alla Regione i “tecnici” che si occupano di seguire la realizzazione dei nuovi ospedali liguri.

Gli incarichi rientrano nella riorganizzazione della rete ospedaliera ligure, il suo ammodernamento e la realizzazione dei nuovi ospedali.

Il provvedimento riguarda i quattro commissari nominati dalla Giunta regionale per le opere strategiche della sanità: Fabrizio Cardone (Nuovo ospedale della Spezia – Felettino), Silvio Falco (Nuovo ospedale del Ponente ligure Taggia), Angelo Gratarola (Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica di Erzelli) e Santiago Vacca (riqualificazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure).

Il compenso è di 63 mila euro lordi l'anno (in forma ridotta nel 2025 per le nomine avvenute nel corso dell'anno) nel triennio 2025-2027, per una spesa complessiva di 558mila euro- Gli incarichi sono della durata massima prevista di tre anni, rinnovabili fino al completamento delle opere. Opere che prevedono un iter di realizzazione ancora lungo, considerato che per alcuni ospedali non si è ancora entrati nella progettazione esecutiva.