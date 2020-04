Emergenza Covid-19, scatta anche a Pallare l'obbligo di mascherina

Obbligo di mascherine anche a Pallare. L'ordinanza (in vigore fino al 3 maggio, salvo proroga) è stata firmata nella giornata di ieri dal vice sindaco Cristina Lagorio. Il documento ricalca le disposizioni già in vigore in altri comuni della Val Bormida, come Bardineto, Carcare, Calizzano e Millesimo.

L'obiettivo è limitare la contaminazione del Covid-19. Come si legge nel documento, l'accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, poste banche e ogni altro luogo chiuso o aperto in cui è prevista l'entrata o l'assembramento generalizzato di persone, è consentito soltanto indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe e foulard qualora fosse impossibile reperirle.

Il documento 'ordina' anche ai commercianti di indossare sempre durante l'orario di apertura mascherine e guanti. Inoltre, devono mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche con dosatori nelle strutture di competenza fornendo ai cittadini le corrette modalità d'uso degli stessi.