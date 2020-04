Linea Condivisa: "Solo 1 mln per il settore agricolo ma 155mila euro per griffare le mascherine"

Questa mattina, durante il Consiglio Regionale, è stato presentato dalla maggioranza di centro destra il documento con le misure a sostegno dell'economia ligure.

“Definirle misure di sostegno sembra ironico - commentano i consiglieri di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini - ribadiamo con forza che stanziare solo 1 milione per il settore agricolo, florovivaistico, vitivinicolo e ittico, è come curare una polmonite con qualche aspirina: una presa in giro. Tanto più che, come sempre, Toti non si è dimenticato i suoi precedenti in Mediaset e ha provveduto ad un'altra campagna mediatica, spendendo 155 mila euro per griffare le mascherine consegnate alla popolazione, con il logo della Regione: questo significa che per la Giunta, e per la maggioranza di centro destra che la sostiene, non vi è nulla di male nello spendere 1/6 (155 mila euro) per una operazione mediatica, rispetto a ciò che vogliono spendere per il settore agricolo (1 milione). Dobbiamo quindi constatare che per Toti la propaganda sia più importante dei posti di lavoro, anche in una situazione di crisi”.

All'interno del documento vi è anche il rinvio del pagamento del bollo auto: “Traslare il termine per pagare la tassa al 30 di luglio è un panicello caldo – affermano i consiglieri – per dare davvero qualche ristoro alle famiglie liguri abbiamo proposto di posticipare la scadenza o al 30 di settembre o a fine ottobre”

“Siamo invece abbastanza soddisfatti per l'anticipo finanziario che la Giunta ha dato alla Provincia di La Spezia – continuano di Consiglieri Pastorino e Battistini – tuttavia rimaniamo perplessi sulla gestione delle criticità sul ponte di Ceparana: abbiamo chiesto di accelerare sul lotto 2 della Ripa, e abbiamo sollecitato l'assessore Giampedrone ad imbastire un tavolo di lavoro con il suo omologo toscano, il MIT e gli Enti competenti, per una veloce e puntuale risoluzione dei problemi della zona”

Infine Pastorino e Battistini commentano la misura contenuta nel documento presentato questa mattina, in merito al fondo strategico: “Una occasione persa: poteva essere un provvedimento davvero utile, se gestito in modo puntuale, e con un costante confronto con le parti sociali. Invece Toti si è fatto travolgere dalla moda della task-force, la cui utilità, a nostro giudizio, è veramente e preoccupantemente limitata”.