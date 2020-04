Dall'Earth Day globale di oggi al problema del ripetitore pericoloso: la voce dei Verdi e del "Comitato di Noli"

"La grave crisi sociale ed economica generata dalla “pandemia”, se da una parte rende oggi difficile questa celebrazione, dall'altra può rilanciare il tema della sostenibilità che mostra la sua urgenza: tutti si sono accorti di quanto i modelli economici speculativi tendano ad azzerare ogni forma di solidarietà e consumare questo unico pianeta oltre la sua capacità di rigenerarsi - prosegue - Oggi in tante parti del mondo ci saranno maratone mediatiche che riprenderanno i seguenti temi: edicazione ambientale, tutela della natura, sviluppo sostenibile, solidarietà e partecipazione, con testimonial del mondo della scienza, della cultura, dell'arte e dello sport, in vista di una nuova stagione di solidarietà, mirando a ciò che unisce per il bene di tutti e di ciascuno, contro i nascenti sovranismi".

"I “Verdi” sostengono fortemente il “Comitato Nolese per la Difesa di Salute e Ambiente” che si batte da anni per bloccare in località S. Michele un impianto ripetitore multitelefonico di frequenze elettromagnetiche pericolose, capace di mettere a rischio una fascia di popolazione scolastica particolarmente vulnerabile, che va dall'Asilo, alle Scuole elementari, alle Scuole medie - continua - Nei giorni scorsi un'azione tempestiva del sindaco Lucio Fossati ha potato all'ordinanza di rimozione dalla collina di S. Michele del serbatoio di gasolio e del grupo elettrogeno collegato, sistemati in adiacenza ad aree boscate che per i Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e la Polizia Locale intervenuti, “sono in contrasto con le più elementari norme di sicurezza” e, sempre secondo il Sindaco di Noli 'la società deve provvedere con la massima urgenza alla messa in pristino dell'area a tutela della pubblica incolumità'”.