Turismo di Pasqua in Riviera, UPASV: "Verso il tutto esaurito, test importante in vista dell’estate"

"La Ligurian Riviera si conferma regina del turismo nazionale in vista delle festività pasquali". Lo affermano Stefania Piccardo e Carlo Scrivano, rispettivamente presidente e direttore dell’Upasv, l’Unione provinciale albergatori di Savona.

"A trainare le prenotazioni degli ultimi giorni – dicono Piccardo e Scrivano - è un mix di fattori sia meteorologici che geopolitici. L’attuale instabilità in Medio Oriente e l’aumento dei costi dei voli internazionali hanno spinto molti viaggiatori a rinunciare alle mete esotiche a favore della sicurezza e della bellezza del territorio ligure. Tra Varazze e Andora assistiamo ad un marcato ritorno del turismo domestico: le famiglie italiane che decidono di trascorrere questo periodo di vacanza in Riviera è in aumento. Lombardia e Piemonte, come sempre, sono in testa, ma non manca la componente straniera".

Per gli albergatori della Riviera Savonese dunque "i segnali sono incoraggianti. Nonostante una Pasqua anticipata rispetto al 2025 si registrano flussi importanti e il fenomeno del last-minute, legato alle previsioni meteo, promette di portarci vicini al sold-out". Viaggia a pieno ritmo anche il settore extra-alberghiero.

"Si conferma pilastro dell’accoglienza – confermano Piccardo e Scrivano – In tutta la Riviera si sta vivendo una fase di particolare dinamismo con prenotazioni "a raffica" registrate negli ultimi giorni, consolidando un trend che vede la costa ma anche l’entroterra con gli agriturismi non più solo come meta estiva, ma come destinazione sicura e attrattiva durante tutto l’anno. La sfida per il futuro resta la penetrazione nei mercati emergenti, ma il "sentiment" attuale conferma la regione come scalo prioritario nel Mediterraneo".