Pud di Celle, il Sindaco risponde per le rime alle minoranze: "Loro stanno facendo propaganda senza dare nessuna risposta concreta"

"Loro stanno facendo veramente propaganda senza dare nessuna proposta concreta".

Non le manda a dire il sindaco Marco Beltrame in merito alle parole dei due gruppi di opposizione Aria Nuova e Idea Comune che hanno criticato il progetto del Pud specificando che "numerosi cittadini hanno depositato osservazioni, presentando rilievi e proposte concrete".

Affermazione questa per la quale il primo cittadino ha risposto per le rime.

"Sono state 4 le osservazioni presentate: una da cittadini con una raccolta di 150 firme delle quali più della metà non residente cellesi ma cittadini di Stella, Albisola, Savona e due pagine intere di firme di residenti a Genova, dove presentano delle perplessità ma non ci sono controproposte. Le altre osservazioni sono di Idea Comune dove esprime esattamente le cose scritte nel comunicato ma non presenta nessuna proposta concreta. Aria Nuova dice le stesse cose, propone soluzioni ma devono essere concrete e realizzabili. L'ultima invece è a firma di Luigi Bertoldi e Carla Venturino" spiega Beltrame.

"Questa grandissima movimentazione popolare dobbiamo vedere dov'è perchè non ci sono state presentate osservazioni da tanti cittadini, ce n'è stata una unica che raccoglie le 150 firme, di cui la metà non di residenti cellesi e tra i residenti è palese lo schieramento di gran parte di questi tra le liste di opposizione. Non c'è nessuna proposta concreta o controproposta a quello che noi abbiamo fatto in queste osservazioni - continua il Sindaco - Se 70 persone su quasi 5000 rappresentano la moltitudine di cittadini, mi sembra un calcolo un po' sbagliato. Sicuramente ci sarà chi è a favore e chi è contrario, chi è qua è qua per decidere e prendersi le responsabilità. Ad oggi sto aspettando come loro sposterebbero le spiagge e dove loro le metterebbero, la consigliere Mordeglia qualche soluzione l'ha data ma devono essere realizzabili e realistiche, il gruppo di Gadina non ha dato nessuna soluzione se non critiche. Questo non è prendersi responsabilità".