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Attualità | 03 aprile 2026, 17:00

Carcare, nuova passerella sul Bormida: il Comune cerca l’intesa con i residenti che hanno presentato osservazioni

Le osservazioni presentate sia da un privato che da un condominio hanno rallentato l’iter

Carcare, nuova passerella sul Bormida: il Comune cerca l’intesa con i residenti che hanno presentato osservazioni

Il Comune di Carcare continua a lavorare al progetto per la nuova passerella pedonale sul fiume Bormida, nonostante alcune criticità emerse durante l’incontro pubblico dello scorso gennaio. Le principali perplessità sono state sollevate da alcuni residenti della sponda lato borgo, lungo via Garibaldi, dove dovrebbe sorgere parte della struttura.

Le osservazioni di un privato e di un condominio avevano rallentato l’iter, ma l’amministrazione comunale sta cercando una soluzione condivisa. "Abbiamo qualche problema che cercheremo comunque di risolvere", aveva dichiarato il sindaco Rodolfo Mirri nel corso dell’assemblea pubblica al centro polifunzionale.

Secondo quanto riferito, un primo incontro tra il privato, con il suo legale, e i tecnici del Comune avrebbe portato a un’intesa preliminare per superare le criticità. Per quanto riguarda il condominio, invece, l’incontro non è ancora stato fissato: l’amministrazione prevede che potrebbe svolgersi dopo Pasqua, compatibilmente con le disponibilità di tutte le parti.

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Graziano De Valle

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