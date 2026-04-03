Fior d’Albenga 2026: 45 scatti in mostra nel centro storico per celebrare l’arte e la flora

Il Comune di Albenga, in occasione dell’edizione 2026 della prestigiosa manifestazione floricola Fior d’Albenga, ha sviluppato un progetto insieme al Circolo Fotografico San Giorgio, benemerito della fotografia italiana e rappresentante locale della FIAP internazionale.

L’obiettivo è raccontare artisticamente la realtà delle aziende e del settore produttivo ingauno attraverso un’esposizione composta da 45 “sguardi” originali e inediti. Le fotografie saranno collocate nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico, offrendo ai visitatori i punti di vista dei fotografi selezionati da uno dei club più rilevanti a livello nazionale.

Per l’occasione il Circolo ha indetto un concorso interno, coinvolgendo parte dei propri iscritti. Una giuria qualificata ha effettuato una prima selezione, premiando le opere ritenute migliori e assegnando tre riconoscimenti, oltre a eventuali menzioni speciali. Una seconda selezione è stata poi curata dalla direzione artistica del club.

Questi i fotografi in mostra: Rita Baio, Dino Gravano, Dino Cataneo, Prospero Roveraro, Roberta Tortello, Angela Balbi, Daniela Dal Santo, Danila Fornasier, Etzi Simonetta, Stefania Martini, Giuseppe e Antonello Genco, Paolo Albertini e Paolo Tavaroli.