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Eventi | 03 aprile 2026, 16:30

Fior d’Albenga 2026: 45 scatti in mostra nel centro storico per celebrare l’arte e la flora

Il Circolo Fotografico San Giorgio protagonista con “Obiettivo Fiorire”: tra le opere anche una sfida al pubblico, individuare l’unica immagine realizzata con l’intelligenza artificiale

Il Comune di Albenga, in occasione dell’edizione 2026 della prestigiosa manifestazione floricola Fior d’Albenga, ha sviluppato un progetto insieme al Circolo Fotografico San Giorgio, benemerito della fotografia italiana e rappresentante locale della FIAP internazionale.

L’obiettivo è raccontare artisticamente la realtà delle aziende e del settore produttivo ingauno attraverso un’esposizione composta da 45 “sguardi” originali e inediti. Le fotografie saranno collocate nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico, offrendo ai visitatori i punti di vista dei fotografi selezionati da uno dei club più rilevanti a livello nazionale.

Per l’occasione il Circolo ha indetto un concorso interno, coinvolgendo parte dei propri iscritti. Una giuria qualificata ha effettuato una prima selezione, premiando le opere ritenute migliori e assegnando tre riconoscimenti, oltre a eventuali menzioni speciali. Una seconda selezione è stata poi curata dalla direzione artistica del club.

Questi i fotografi in mostra: Rita Baio, Dino Gravano, Dino Cataneo, Prospero Roveraro, Roberta Tortello, Angela Balbi, Daniela Dal Santo, Danila Fornasier, Etzi Simonetta, Stefania Martini, Giuseppe e Antonello Genco, Paolo Albertini e Paolo Tavaroli.

Redazione

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