Albenga guarda al futuro partendo dal turismo. Specialmente a quello outdoor

Albenga guarda alla "fase due" con speranza e ottimismo e, se in questo momento lo sforzo dell'Amministrazione e degli uffici è tutto volto ad affrontare l'emergenza sanitaria e le sue dirette conseguenze anche economiche, si pensa già alla valorizzazione del territorio attraverso l'outdoor.

Un percorso concordato con il Comitato Locale Turismo che, con delibera di Giunta di oggi pomeriggio, muove i primi passi per lanciare un bando pubblico volto ad individuare un esperto che possa redigere un piano di marketing turistico territoriale, anche alla luce della nuova realtà alla quale ci troveremo di fronte una volta superata l'emergenza sanitaria, ma non solo.

"Credo che sia indispensabile - spiega il vicesindaco Alberto Passino - per quanto di nostra competenza, lavorare per porre in essere ogni misura capace di guardare al futuro con cauto ottimismo. Per questo intendiamo rivolgerci ad un esperto che possa proporci un piano di marketing calibrato sulla nostra realtà, basato sul confronto con le categorie del settore, sulle nostre eccellenze, sul territorio, la cultura e la storia di Albenga, in grado di valorizzare la nostra città e capace di sostenere il nostro turismo".



"Albenga vuole puntare ad un turismo "lento", culturale ed esperienziale ed è proprio questo messaggio che vogliamo far arrivare anche fuori dai confini nazionali. Le potenzialità le abbiamo, Albenga è forte sotto il profilo storico/culturale grazie anche ai suoi musei e siti archeologici, ha un territorio proprio oltre che comprensoriale, che permette, nel giro di pochi km di passare dalle colline dell'entroterra, al mare, insomma ideale per l'outdoor. Dobbiamo solo far arrivare chiaro e forte questo messaggio, da ciò nasce l'idea di un esperto che possa realizzare un piano di marketing ad hoc per valorizzare al meglio la nostra realtà" spiega Passino.

In quest'ottica Albenga vuole investire anche su di un turismo sostenibile ed all'aria aperta.

Presso il cortile dell'Ester Siccardi (dove a breve riprenderanno e si concluderanno i lavori sul muro) è stato individuato lo spazio per attivare un servizio di noleggio bike, e-bike che sarà affidato anch'esso attraverso evidenza pubblica. A tal proposito interviene anche Marta Gaia consigliera con delega all'abbattimento barriere architettoniche: "Sono felice di evidenziare che nel bando relativo al servizio noleggio di bike ed e-bike, abbiamo inserito anche l'handbike, il tandem e la bici per persone in carrozzina per permettere anche a persone con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche di poter usufruire di questo servizio proseguendo il lavoro sull'accessibilità della Città sotto diversi aspetti"



Inoltre si è provveduto al rinnovo della convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio montano del comune di Albenga.

Spiega il vicesindaco Passino: "Il nostro intento è quello di rendere sempre più competitivo e al contempo accessibile, il nostro outdoor, settore che va alimentato per garantire una capacità attrattiva della nostra città e comprensorio, rispetto ai flussi turistici specifici che hanno una capacità di spesa in grado di lasciare ricadute dirette sull'economia".

Concludono i due amministratori "Altre misure e progetti sono al vaglio e sviluppo dell'ufficio turismo e del CLT a garanzia dell'impegno che in modo corale si sta mettendo in campo per il Turismo, in ogni sua declinazione, sopratutto alla luce della difficile situazione attuale".