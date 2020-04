Varazze, la protezione civile lancia una raccolta fondi su GoFundMe

La protezione civile di Varazze tramite il suo presidente Lorenzo Ravano ha dato vita ad una raccolta fondi sulla piattaforma di Crowfounding Gofundme con l'obiettivo di raccimolare come cifra stabilita 5mila euro.

"I beneficiari di questa raccolta fondi saranno i cittadini di Varazze, e di ogni luogo dove saremo chiamati ad intervenire. I fondi ci servono per acquistare due elettropompe leggere per il prosciugamento dei locali allagati. Abbiamo necessità dei fondi entro la primavera in modo da essere preparati per la prossima stagione autunnale. Ricevere sostegno finanziario servirà all'acquisto delle attrezzature e a sentire più vicino tutta la popolazione che intendiamo aiutare" spiegano dalla protezione civile varazzina.

" Dimostreremo la nostra gratitudine ringraziando chi ha donato, ma soprattutto continuando a lavorare nelle emergenze, nell'informazione e nell'assistenza alla popolazione con rinnovato entusiasmo. Chiediamo aiuto ora per poter offrire una aiuto migliore una volta che ci sarà richiesto" concludono.

Clicca QUI per partecipare alla raccolta fondi.