Mezzo pesante sbanda in galleria sulla A10: conducente in codice rosso, pomeriggio di traffico da levante a Celle

Pesanti ripercussioni al traffico e un uomo sulla cinquantina trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. Questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14.45 lungo la A10 all'altezza di Celle Ligure, al km 29,4, all'interno della Galleria Varazze Ovest, in direzione Savona.
Secondo quanto riferito, sarebbe stato uno solo il mezzo coinvolto, in particolare un mezzo pesante, che per cause non ancora note sarebbe sbandato andando a sbattere contro le pareti della galleria.
Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa varazzina con l'automedica, il personale operativo del concessionario, i Vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale.
Alle 17.15 circa, si registrano 9 km di coda. Sul luogo dell'evento, il traffico scorre su una corsia in direzione Savona per permettere le operazioni di messa in sicurezza e successivo recupero del mezzo incidentato.