Varazze, concerto gospel per sostenere l'associazione Make-A-Wish

L'evento si terrà il 21 dicembre alle ore 21 presso il dehor del Boma Ristorante

Domenica 21 dicembre, alle ore 17, la Marina di Varazze, nel dehor del Boma Ristorante, ospiterà “Insieme per la musica – Concerto Gospel”, un evento speciale che unisce musica, spirito natalizio e solidarietà.

Il concerto, a cura dei Tieniviva Gospel Voice Varazze, nasce con l’obiettivo di sostenere l’associazione Make-A-Wish Italia Onlus, che da anni realizza i desideri dei bambini affetti da gravi patologie, regalando loro momenti di speranza e felicità.

La potenza e l’energia del gospel faranno da colonna sonora a un pomeriggio pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico. Ad arricchire l’esperienza sarà allestito uno spazio conviviale con cioccolata calda, frittelle di mele e vin brulé, oltre a gadget natalizi e prodotti alimentari disponibili per sostenere la raccolta fondi. Perché, come ricorda il messaggio dell’iniziativa, "non è solo uno spettacolo, è un gesto d’amore".

Madrina dell’evento sarà Giuditta Arecco, speaker di Radio Italia, che accompagnerà il pubblico in questo appuntamento di musica e condivisione.

"Un sentito ringraziamento va al ristorante Boma e a Confcommercio – sezione di Savona – per il prezioso supporto alla realizzazione dell’iniziativa", spiegano gli organizzatori dell’evento. "L’invito è aperto a tutta la cittadinanza a partecipare, per vivere insieme un momento di emozione e contribuire a fare del bene".

Redazione

