Varazze, concerto gospel per sostenere l'associazione Make-A-Wish

Domenica 21 dicembre, alle ore 17, la Marina di Varazze, nel dehor del Boma Ristorante, ospiterà “Insieme per la musica – Concerto Gospel”, un evento speciale che unisce musica, spirito natalizio e solidarietà.

Il concerto, a cura dei Tieniviva Gospel Voice Varazze, nasce con l’obiettivo di sostenere l’associazione Make-A-Wish Italia Onlus, che da anni realizza i desideri dei bambini affetti da gravi patologie, regalando loro momenti di speranza e felicità.

La potenza e l’energia del gospel faranno da colonna sonora a un pomeriggio pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico. Ad arricchire l’esperienza sarà allestito uno spazio conviviale con cioccolata calda, frittelle di mele e vin brulé, oltre a gadget natalizi e prodotti alimentari disponibili per sostenere la raccolta fondi. Perché, come ricorda il messaggio dell’iniziativa, "non è solo uno spettacolo, è un gesto d’amore".

Madrina dell’evento sarà Giuditta Arecco, speaker di Radio Italia, che accompagnerà il pubblico in questo appuntamento di musica e condivisione.

"Un sentito ringraziamento va al ristorante Boma e a Confcommercio – sezione di Savona – per il prezioso supporto alla realizzazione dell’iniziativa", spiegano gli organizzatori dell’evento. "L’invito è aperto a tutta la cittadinanza a partecipare, per vivere insieme un momento di emozione e contribuire a fare del bene".