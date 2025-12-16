Varazze, Lungomare Europa, tra i problemi strutturali e lo sviluppo: "Criticità ci sono ma il futuro è roseo" (FOTO)

Problemi strutturali che si verificano ciclicamente a causa delle precipitazioni e delle mareggiate ma anche prospettive di sviluppo e critiche alla futura collocazione di opere.

Questi sono solo alcuni dei temi che sono stati trattati durante la tavola rotonda della settimana scorsa dal titolo "Lungomare Europa: Problemi o Opportunità?”.

L'incontro che si è svolto nella sala convegno del Palace Hotel é stato organizzato dal “Comitato Lungomare Europa”.



Il via alla serata era stato dato dal Maurizio Wurtz, biologo, già docente all’Università di Genova e direttore del Museo Oceanografico di Montecarlo, il quale ha svolto un’ampia relazione sulla conformazione terra-mare della Liguria, soffermandosi specificatamente, con proiezioni ad hoc, sul tratto interessato da Lungomare Europa, illustrandone la naturale bellezza e la sua fragilità dovuta a una serie di situazioni morfologiche che la minacciano, soprattutto dalla parte montana, dove il terreno è franoso in vari punti, nonché nella parte marina, in cui le mareggiate saranno sempre più forti anche a causa della crisi climatica in atto che impone una progettazione sinergica e competente.

Matteo Vacchi, professore associato in geografia fisica e geomorfologia al dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa che ha sottolineato quali sono gli impatti del cambiamento climatico sulle coste del mediterraneo e in particolare quelle rocciose come la passeggiata varazzina.

L’architetto Silvina Ghigino, Direttrice del Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Genova Pegli, e autrice, nel 1995, di un progetto riguardante la riqualificazione del Lungomare Europa per l’allora amministrazione, essendo una dei massimi esperti a livello nazionale di Parchi storici ha ribadito l’opportunità di una visione globale, di non perdere l’opportunità di preservare una delle poche zone libere dalla cementificazione.

In ultimo l’intervento del professor Marcello Faletra che insegna Fenomenologia dell'immagine all'Accademia di Belle Arti di Palermo. La sua ultima pubblicazione, scritta con Serge Latouche, è " Hyperpolis. Architettura e capitale" che è stata il fulcro del suo intervento anche in relazione alle 44 statue, realizzate con copertoni di biciclette, che l’Amministrazione sistemerà lungo il tracciato (Leggi QUI).

Dopo l’intervento del Sindaco Luigi Pierfederici (al convegno era presente anche il vicesindaco Filippo Piacentini e i consiglieri comunali di minoranza Paola Busso e Giacomo Robello) è emersa la disponibilità ad una cooperazione fra privati cittadini e l’Amministrazione comunale, con lo scopo di operare uniti per realizzare progetti coerenti.

A margine, due poeti di Varazze Mario Traversi e Giuan Marti, hanno omaggiato il pubblico con poesie dedicate.

Un contributo è stato portato dal disegnatore Roby Ciarlo, che ha elaborato un suo originale progetto relativo alla mappatura dei punti più caratteristici del lungomare Europa.

Un saluto è stato effettuato in videoconferenza da parte di ReCommon-Mira, associazione che lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società, in Italia, in Europa e nel mondo, per spiegare l’obbligo della condivisione da parte di una amministrazione verso le associazioni e i cittadini.

"Criticità ce ne sono ma il futuro è roseo, quello che manca sono i fondi ma i comitati come questo servono per questo motivo - ha detto la Presidente Isabella Parini - Certe opere d'arte non hanno senso in un contesto di quel tipo in un ambiente naturalistico e conservato, di una bellezza unica e straordinaria che fa parte del Santuario Pelagos".

Non è da escludere che venga lanciata una petizione sul tema.

Il Comitato Lungomare Europa

Il Comitato è un’organizzazione civica nata nel 2021 con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e preservare il percorso del Lungomare Europa e la sua area paesaggistica. Riunisce cittadini, professionisti e realtà del territorio che collaborano per promuovere la manutenzione, la sicurezza, la fruibilità e la diffusione della cultura ambientale legata a questo tratto costiero. Le attività del Comitato comprendono sensibilizzazione, eventi divulgativi, interlocuzione con enti e istituzioni e azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio naturale.