O Confögu e Natale Väzin, la tradizione si rinnova a Varazze

Anche nel 2025 Varazze rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del periodo natalizio. Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 10.30 in piazza Sant’Ambrogio, torna O Confögu (Il Confuoco), la tradizionale cerimonia medievale organizzata dall’Associazione Culturale U Campanin Russu, in collaborazione con la Confraternita di Nostra Signora Assunta, il Corteo Storico di Santa Caterina da Siena, l’A.S.D. Danzastudio Varazze di Giovanna Badano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.



La storica manifestazione, promossa da una delle associazioni fondatrici della Consulta Ligure, vedrà la partecipazione delle Autorità cittadine e, per il Campanin Russu, dell’Abate del Popolo. Il corteo in costume trecentesco partirà dall’Oratorio di N.S. Assunta, attraverserà via Malocello e piazza Beato Jacopo per giungere in piazza Sant’Ambrogio, dove si svolgerà il cuore della cerimonia.



Qui avranno luogo lo scambio degli auguri, i tradizionali mugugni, il discorso ufficiale dell’Abate del contado e del popolo, la risposta del Sindaco (Poestae) e il suggestivo rito propiziatorio dell’accensione del ceppo di alloro, dal cui fumo si trarranno gli auspici per l’anno nuovo. La cerimonia sarà animata dalle danze dell’A.S.D. Danzastudio Varazze e si concluderà con l’offerta ai presenti del pane spezzato, del pandolce e delle noci, secondo l’antica consuetudine.



Nel pomeriggio, come da tradizione, il programma proseguirà con il Natale Väzin, in programma alle ore 15.00 presso l’Oratorio di N.S. Assunta. Protagonisti saranno i bambini delle scuole dell’infanzia Guastavino e L’Isola che non c’è, con canti e poesie natalizie a cura dell’Associazione U Campanin Russu, in collaborazione con i responsabili dell’Oratorio e della Confraternita, per celebrare la nascita del Redentore in un clima di gioia, condivisione e fraternità.



Cittadini e visitatori sono calorosamente invitati a partecipare a questa storica manifestazione, che rappresenta un forte richiamo alle radici popolari e culturali della Liguria e un momento di incontro per tutta la comunità.