Ex ristorante Pitosforo a Celle, spazio ad un parcheggio e un'area picnic

Un parcheggio e un'area picnic.

Così verrà riqualificata l'area a Celle Ligure nel quale era presente lo storico ristorante "Il Pitosforo" demolito lo scorso aprile.

Il Comune dopo la demolizione e la pulizia dell'area e la revisione del Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUD), ha optato per dare vita alla creazione di stalli per la sosta (non sarà un'area camper) e una zona dove saranno presenti gazebo e tavoli.

"Vogliamo ripristinare i giardini e i camminamenti rendendo finalmente fruibile un'area per la cittadinanza con una vista mozzafiato" il commento del Sindaco Marco Beltrame.

L'ex storica attività che era presente sull'Aurelia affacciandosi sul porticciolo Cala Cravieu, era proprio immersa nel verde con una visuale speciale sul mare. Gli interventi dovrebbero scattare entro la primavera.

La struttura era risultata abusiva e negli anni si erano susseguiti i ricorsi al Tar dei vari gestori che però era decaduti ed era stata disposta una sospensiva.

Il Responsabile del Servizio Demanio con un'ordinanza pubblicata il 13 dicembre del 2023 aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima rilasciata dal comune di Celle Ligure con lo scopo di occupare un'area della superficie di 1106 mq per mantenere un chiosco bar e relativo dehor e parcheggio autovetture.

Era stato poi ordinato all'ufficio Lavori Pubblici di demolire tutte le opere abusive e ad occuparsi delle spese era stato proprio il comune cellese che aveva ricevuto un cofinanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.