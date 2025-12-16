Scontro tra mezzi pesanti sulla A10: un ferito, disagi al traffico

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto un tir e una motrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, il personale autostradale e le forze dell’ordine, per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza la carreggiata.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto autostradale, si segnalano code per circa un chilometro.