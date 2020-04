"Non posso raggiungere la seconda casa: mi ritengo manlevato dal pagare le spese sui rifiuti"

"La seconda casa è irraggiungibile, perchè devo pagare per rifiuti che non produco?" La segnalazione arriva alla nostra redazione da un lettore, il signor Dario, il quale possiede un'abitazione in Riviera, precisamente ad Alassio.

"Buongiorno direttore, volevo solo dichiarare che per il periodo, per il momento, di marzo, aprile e maggio non essendo potuto stare nella seconda casa ad Alassio, e quindi non producendo rifiuti mi ritengo manlevato di pagare le spese rifiuti per detto periodo" afferma il signor Dario.

"Credo che l'amministrazione comunale sicuramente sarà concorde, così come tutte le persone in Italia che hanno la seconda casa".