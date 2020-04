Meteo: tempo perturbato fino a giovedì, poi bel tempo e caldo nel fine settimana

Correnti sudoccidentali umide e perturbate manterranno condizioni instabili almeno fino a giovedì, con piogge e temporali principalmente domani, nella fase perturbata più intensa. Nel fine settimana graduale ripresa dell’alta pressione, anche se permarranno condizioni perturbate sulle zone alpine confinali.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 27 e domani martedì 28 aprile.

Cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali a partire da oggi pomeriggio, principalmente sulla catena alpina nordoccidentale e nelle pianure confinanti di torinese e alto Piemonte. Domani passaggio di un fronte più intenso con temporali anche su Liguria e zone di pianura più orientali. Possibili grandinate e forti raffiche di vento in accompagnamento ai temporali. Miglioramento dalla serata di domani.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime domani, che si attesteranno tra i 18/20 °C di oggi e i 16/18 °C di domani. Minime in leggero aumento e comprese tra 10 e 14 °C.

Venti deboli meridionali, localmente moderati su Liguria e basso Piemonte. In calo di intensità domani, ad eccezione di raffiche forti durante i temporali.

Da mercoledì 29 aprile.

Le correnti in quota si disporranno dapprima più occidentali, poi di nuovo sudoccidentali ma come parte di un’alta pressione piuttosto corposa che si dovrebbe formare nel weekend. Ciò si traduce ancora in instabilità soprattutto sulle zone alpine di confine tra mercoledì e giovedì (possibile perturbazione rapida giovedì), e temperature in aumento oltre la norma nel fine settimana per quello che potrebbe essere un breve periodo di caldo estivo anticipato.

