Addio a Blasko, il cagnolino più amato dagli anziani della Val Bormida

Il progetto "pet therapy nelle case di riposo" perde uno dei suoi protagonisti. Nella giornata di ieri è mancato improvvisamente Blasko. Un simpatico cagnolino molto amato dai 'nonnini' della Val Bormida.

"Era amatissimo da tutti gli anziani - prosegue - Aveva un cuore d'oro. Portava la gioia e il sorriso. Era stato adottato come tanti altri animali che aiuto nel mio rifugio, la Fattoria nel Bosco. Ora sarà lassù con tutti gli anziani che ci hanno lasciato in questo periodo. Non poteva di certo mollare la sua missione nemmeno in un momento di grande difficoltà".