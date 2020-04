Coronavirus, il Pd chiede lo sblocco della cassa in deroga e del fondo d'integrazione salariale

"Sul tema dello sblocco della cassa integrazione in deroga e del Fondo d'integrazione salariale (Fis) a noi non interessa il rimpallo di responsabilità tra centro e periferia e viceversa. Ci interessa, invece, che arrivino i sussidi a chi ne ha bisogno. Visto che l’Inps paga a un mese e il Governo ha siglato un protocollo con l’associazione bancaria italiana (Abi) per anticipare le somme, siccome molti istituti, purtroppo, per i più svariati motivi, non anticipano o non smaltiscono le pratiche in modo tempestivo, crediamo sia utile che la Regione intervenga sull'articolazione regionale dell'Abi e sugli istituti più importanti, per verificare, sollecitare e vigilare che si adottino scelte operative, uniformi e in tempi rapidi. A noi interessa il risultato finale e cioè che le somme stanziate dal Governo arrivino ai lavoratori che ne hanno bisogno".

A dichiararlo è il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.