25 Aprile a Plodio, il sindaco Badano replica alla minoranza: "Per prassi consolidata mai è stato inviato alcun invito formale"

"Risulta di tutta evidenza che l’opposizione in questo periodo di pandemia non ha proprio altro a cui pensare se non di apparire, con qualunque pretesto". Cosi il sindaco di Plodio Gabriele Badano risponde dall'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza in merito alla commemorazione del 25 Aprile (LEGGI QUI).

"Preme portare all’attenzione dei consiglieri di opposizione che l’art. 34 del regolamento del Consiglio comunale dai medesimi citato (a sproposito come d’abitudine) dispone che “per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consigliare…" Orbene, Può essere costituita una delegazione consiliare significa che non è obbligo dell’Amministrazione costituirla".

"Infatti, per nessun incontro, cerimonia o manifestazione e in particolare da quando si svolge la festa del 25 Aprile a Plodio, per prassi consolidata mai è stato inviato alcun invito formale. Tale manifestazione si è sempre svolta nello stesso luogo e alla stessa ora, come quest'anno - prosegue - Chi ha voluto intervenire lo ha sempre fatto liberamente e senza difficoltà nell’individuazione dell’orario, costante negli anni, né del luogo dove sorge il nostro monumento (il quale nei decenni pare non si sia mai mosso)".

"L’unica lesione che eventualmente c’è stata è quella al buon senso. Accogliamo l’invito degli smemorati consiglieri di opposizione, ai quali anticipiamo fin d’ora che le future manifestazioni del 25 aprile negli anni a venire continueranno tradizionalmente a svolgersi proprio di fronte al monumento ai caduti così che se ne possano ricordare e prendere buona nota una volta per tutte".

"Leggendo l’interrogazione parrebbe quasi che alla predetta celebrazione avesse partecipato mezzo paese, in totale spregio del divieto di assembramento imposto dalle norme, quando erano presenti solo otto persone - continua - Preme rilevare ai latori dell'interrogazione che i pochi partecipanti abbiano osservato le distanze di legge, per cui si rassegnino, non sarebbero comunque apparsi in foto".

"Per quanto attiene al patto di amicizia del 10 dicembre 2019, ancora una volta tranquillizziamo gli interroganti, in quanto non vi è stata alcuna cerimonia con nessuna autorità, bensì un semplice incontro. A riprova della pretestuosità delle osservazioni espresse, facciamo notare che in altre analoghe occasioni, i medesimi smemorati membri dell'opposizione, senza che fossero stati invitati, abbiano presenziato negli anni a moltissime altre cerimonie, formali e informali. Detto questo, detto tutto" conclude il sindaco Badano.