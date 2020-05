Cinghiali a spasso ad Alassio: tre ungulati alla fontana (VIDEO)

Ormai vedere i cinghiali passeggiare per le vie delle città non è più una novità: arrivano dalle alture, in cerca di cibo. E così è stato anche ieri ad Alassio, dove tre esemplari sono stati immortalati nei pressi della fontana sulla rotonda che conduce all’Aurelia Bis. Un quartiere "strategico" per Alassio e molto trafficato: immediatamente alle spalle della Statale 1 Aurelia, ospita il palazzetto del nuoto e la sede della polizia municipale.