Albisola, la Croce Verde festeggia 75 anni davanti alla sede di via dei Conradi

Per celebrare l'anniversario, la pubblica assistenza albisolese avrebbe dovuto inaugurare una nuova ambulanza allestita per la rianimazione, la prima nell'Asl 2 costruita seguendo le indicazioni della Terapia intensiva dell'ospedale S. Paolo di Savona e idonea ad accogliere le apparecchiature necessarie, compreso il Tempus.

“La nuova ambulanza sarà l’occasione, speriamo presto, per festeggiare come si deve i nostri 75 anni”, ha commentato il presidente Vanz.

Si tratta del computer defibrillatore di ultima generazione ‘Rdt Tempus Als’, che pesa appena tre chili e ha dimensioni molto ridotte: utilizzato in ambulanza, spiega il dottor Giuseppe Ratto, “può trasmettere le tracce vitali più disparate del paziente, consentendo un monitoraggio completo anche dei casi più critici. Lo schermo del monitor può essere utilizzato anche per l’intubazione del malato, grazie alla possibilità di supportare un videolaringoscopio. In tempi di Covid 19 quest’ultima funzione può ridurre il rischio di contaminazione del personale ospedaliero e supportare una sonda ecografica al fine di valutare la situazione del polmone in tempo reale”.