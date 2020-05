L'atleta finalese Pier Firpo: "In due mesi oltre mille persone si sono tenute in allenamento con le mie dirette su Facebook"

Era marzo quando su Savonanews davamo la notizia dell'iniziativa battezzata con l'hashtag #AllenaticonPier. Lo sportivo finalese Pier Firpo proponeva un modo per trascorrere la quarantena da Coronavirus mantendosi in forma a casa ma anche divertendosi, attraverso una serie di lezioni gratuite sul suo profilo Facebook (leggi tutti i dettagli QUI).

In questa metà maggio #AllenaticonPier festeggia due mesi di ininterrotte dirette.

Commenta l'ideatore Pier Firpo: "Con il fantastico gruppo che si è creato brinderemo a questo bellissimo traguardo. Sono più di mille le persone che hanno partecipato alle dirette. Ho ricevuto dei meravigliosi messaggi di gratitudine anche da parte di italiani che vivono all'estero, ho allestito uno 'spazio benessere on line' dove hanno trovato rifugio tante persone. Un programma di allenamenti sui sette giorni fatto su misura per tutti. Quindi un grande successo per questo progetto #AllenaticonPier che ci permetterà di uscirne più forti. Ricordando che tutto questo è completamente gratuito".

Spiega ancora Firpo: "Alla domenica abbiamo avuto anche in diretta il medico dello sport Giorgio Firpo e la psicologa Chiara Lena che hanno trattato nel loro spazio "Chiediamolo a loro" temi inerenti il benessere psico-fisico".

Conclude Pier Firpo: "In questo momento drammatico per la nostra società è il momento della generosità. Poter condividere le nostre abilità e competenze per dare ad altri momenti di serenità. Per me è una gioia vivere con tutti voi la mia grande passione per l'insegnamento ampiamente ricompensata dal vostro impegno, dalla fatica amica che provoca meravigliosi sorrisi che illuminano questo momento così buio".