Savona, slittamento della prima rata della TARI per esercenti e commercianti ad agosto: la soddisfazione della Lista Civica 2.0

"Allo stesso modo vogliamo sottolineare l'applicazione della delibera sul suolo pubblico, votata durante lo scorso Consiglio Comunale e dell'emendamento del Sindaco sulle concessioni suolo pubblico che, ricordiamo, permette l'ampliamento gratuito del 30% ai concessionari già in essere e la possibilità di usufruire di 15 m quadri di spazio per gli esercizi non titolari di concessione - spiegano Alessandro De Lucis, Giancarlo Dogliotti, Alberto Marabotto e Maurizio Scaramuzza - L'efficiente gioco di squadra di Sindaco ed assessori ha fatto sì che un'importante misura per il rilancio sia presto facilmente accessibile agli esercizi. Auspichiamo altresì che questa misura possa essere un punto di partenza per un cambio di visione della città, così come sta accadendo in altri importanti capoluoghi (Udine, Ravenna, Milano, ecc.) dove gli spazi pubblici in via di ridefinizione per andare incontro sia ai bisogni egli operatori, garantendo maggiori spazi, sia a quello dei cittadini, garantendo maggiore distanza fisica".