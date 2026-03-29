Alassio, adeguamento antisismico delle scuole di Moglio e Solva. Casella: "Fondi cancellati, la sicurezza va garantita: vengano subito ripristinati"

“Nell’ultimo consiglio comunale, abbiamo appreso che l’Amministrazione Melgrati ha cancellato i fondi per l’adeguamento anti-sismico delle scuole di Moglio e Solva. La sicurezza degli alunni e del personale scolastico deve essere una priorità e ci auguriamo che questo stanziamento sia rapidamente ripristinato, in modo da permettere l’esecuzione di queste opere, necessarie per rendere ancora più sicuri i nostri edifici scolastici”.

E' il capogruppo consiliare di “Alassio di tutti”, Jan Casella, a criticare la rimozione del fondo per l’adeguamento anti-sismico delle scuole di Moglio e Solva, votato dalla maggioranza nell’ultima seduta del consiglio comunale.

“L’amministrazione Melgrati ha stabilito di dirottare i 240 mila euro, previsti per mettere in sicurezza le scuole delle frazioni, sul progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici - aggiungono all’unisono i membri di opposizione Casella, Lorenza Paola, Franco Polli, Paolo Battistelli e Sara Griseri - che ha ricevuto un ingente finanziamento pubblico e necessitava di risorse comunali per essere portato a compimento. Condividiamo la scelta di aderire al bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e capiamo la fretta con cui andavano trovate le risorse, ma quella somma andava presa da un’altra parte”.

“La sicurezza delle scuole è troppo importante per essere tagliata, anche solo in via provvisoria. Adesso aspettiamo che le scuole di Moglio e Solva vedano realizzate le opere anti-sismiche di cui hanno bisogno”, chiosano dalla minoranza.