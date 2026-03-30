Amministrative Savona 2027, Ilaria Caprioglio torna in campo? In città circola l’ipotesi di una sua ricandidatura

E se tra le due donne che fanno parte della rosa di possibili candidati alle elezioni amministrative, annunciate dal presidente della Regione Marco Bucci, ci fosse Ilaria Caprioglio?

La voce sta girando in città, non solo tra i cittadini che, a quanto pare, la fermano per strada chiedendole una ricandidatura, ma anche tra qualche esponente di centrosinistra, al quale sarebbe arrivata la voce di un suo possibile ritorno alla vita amministrativa della città come protagonista. Il centrodestra,invece, tace ma tra alcuni esponenti politici ed ex amministratori dello schieramento c'è chi vorrebbe buttare su tavolo l'ipotesio di un suo ritorno.

Dopo l’esperienza amministrativa alla guida di Palazzo Sisto - tra la bufera della pandemia e i fulmini del risanamento del bilancio che aveva portato con sé tagli alla spesa - l’ex sindaca di Savona sembrava uscita di scena dal panorama politico. Ma, qualche anno dopo, sollecitata dal centrodestra, aveva accettato di scendere nuovamente in campo candidandosi alle Regionali di fine ottobre per la lista Vince Liguria del presidente Bucci.

Pur non essendo entrata in consiglio, non sembrava destinata a rimanere in un angolo. Pareva infatti che potesse essere ripescata in giunta come tecnico, vicinissima al mondo moderato e centrista di ponente che fa capo a Claudio Scajola; due erano le ipotesi di delega: cultura o turismo. Poi non se n’è fatto nulla.

Una cosa è sempre più certa: per la guida di Palazzo Sisto il centrodestra vedrebbe bene una donna. Dopo Caterina Sambin, e con i rumors sulla candidatura di Claudia Morich, fresca di nomina all’assessorato al Bilancio della Regione, ecco che ora spunterebbe “la terza donna”.