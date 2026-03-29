Minori allontanati dalla famiglia, oltre 6,6 milioni ai comuni liguri dal nuovo fondo nazionale

Via libera a nuove risorse per sostenere i comuni nella gestione dei minori allontanati dalla famiglia. Regione Liguria accoglie con favore l’istituzione del Fondo nazionale previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che mette a disposizione 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 destinati a coprire i costi dell’assistenza e dell’accoglienza.

Nel primo anno di attuazione della misura, riferito alle spese sostenute nel 2024, ai comuni liguri sono stati assegnati complessivamente oltre 6,6 milioni di euro. Il fondo viene ripartito sulla base della spesa sostenuta dalle amministrazioni locali nell’anno precedente, tenendo conto anche delle esigenze dei comuni più piccoli e del peso di questi costi sul fabbisogno complessivo per i servizi sociali.

Le risorse sono destinate in particolare al collocamento dei minori in comunità residenziali, una voce che incide in modo significativo sui bilanci degli enti locali.

"Accogliamo con soddisfazione questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale Massimo Nicolò – perché è un passo concreto per la tutela dei minori. I comuni sostengono costi importanti per garantire protezione e accoglienza a situazioni di grande fragilità, e questo fondo costituisce un supporto fondamentale. Come Regione – prosegue l’assessore – continueremo a lavorare al fianco dei territori: al termine del bando nazionale, valuteremo eventuali misure integrative per rispondere a bisogni specifici che dovessero emergere, assicurando che nessuna amministrazione venga lasciata sola di fronte a queste responsabilità".

Regione Liguria invita infine i comuni a monitorare la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale e a partecipare secondo le modalità che saranno definite dal Ministero dell’Interno, così da poter accedere pienamente alle risorse disponibili.