Savona, riqualificazione di Corso Italia. Orsi: "Un milione di euro per 50 metri di strada, è un errore colossale"

A poco tempo dal taglio del nastro che ha segnato la conclusione dei lavopri di pedonbalizzazione dell'ultimo tratto di Corso Italia, il consilgiere comunale di PensieroLibero.zero va controcorrente e non si unisce ai festeggiamenti. Fabio Orsi contesta l’intervento appena concluso, definendolo "un errore colossale" e ribadendo di non condividere l’entusiasmo mostrato da parte della maggioranza e di alcuni sostenitori.

"Sarò impopolare – esordisce Orsi - ma non fa niente. Io non faccio mezzo passo indietro", scrive Orsi, riferendosi alle immagini di festa diffuse dopo l’inaugurazione. "Davanti alle scene di giubilo di supporters, assessori comunali e non solo io rimango della mia idea".

Secondo Orsi, il progetto avrebbe comportato un investimento eccessivo rispetto ai risultati ottenuti. "Un milione di euro di soldi pubblici – 500 mila comunali e 500 mila regionali – oltre tre anni di delirio che nessuno ci risarcisce per riqualificare 50 metri di strada con 18 vetrine di banche", afferma. Per Orsi si tratta di un intervento che "ha eliminato decine di parcheggi, spostato traffico e smog di qualche decina di metri e contribuito a paralizzare il traffico cittadino in diverse ore della giornata".

Il consigliere rivendica anche le iniziative portate avanti negli anni scorsi insieme ad altri esponenti dell’opposizione e a parte della cittadinanza. "Non rimpiango di una virgola i due mesi passati con alcuni colleghi e tantissimi savonesi e commercianti a raccogliere oltre tremila firme di cittadini residenti senza neppure essere ascoltati – dochiara Orsi -Non rimpiango le interpellanze, le mozioni e le richieste negate di referendum".

Nel suo intervento Orsi allarga poi il giudizio alla situazione generale della città. "Savona versa in condizioni pietose per pulizia, decoro, viabilità, sicurezza, commercio, impianti sportivi e manutenzioni stradali", sostiene. "Tutto peggio di come lo hanno trovato, ma con cento volte in più di denari da spendere". Da qui la critica alle celebrazioni per il nuovo intervento urbano. "Non è una stellina di cui vantarsi come aver vinto i Mondiali".

Orsi invita infine ad attendere i prossimi mesi per valutare l’efficacia reale dell’opera. "Vediamo tra tre giorni, un mese o tre mesi se questo “polmone verde” si rivelerà tale oppure una totale inutilità come io penso. Qualcuno ha detto che l’opposizione brindava con la maggioranza. Forse qualcuno lo ha fatto, ma non io e non credo chi con me ha fatto opposizione in questi anni".