IoVotoilSanGiacomo: savonesi insieme in uno spot per rilanciare il convento di Savona

Politici, giornalisti, insegnanti, studenti, esperti di cultura, simpatizzanti, hanno aderito alla creazione di uno spot per la campagna nazionale “Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano nel quale al momento il San Giacomo si trova al quinto posto con 1084 voti.

"Stiamo assistendo ad una mobilitazione di massa dei cittadini savonesi che si sono uniti per “tifare” uno dei luoghi più importanti della storia che necessita di un intervento immediato, senza dividersi in sterili campanalismi, ma unendosi. Il San Giacomo in meno di una settimana ha soprassato i mille voti e stiamo iniziando ad intravedere uno spiraglio di speranza. Invitiamo tutti a votare" spiega il vicepresidente degli Amici del San Giacomo Gabriele Cordì che ha ideato e diretto il video. Per votare clicca QUI.