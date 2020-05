Al via l'iniziativa "Vado a leggere libri", video letture per adulti

"Vado a leggere libri" è la nuova iniziativa, che si affianca a "Vado a leggere fiabe", sempre promossa dal comune di Vado Ligure. Sono pubblicate quotidianamente video letture di racconti, romanzi e poesie.

Il piacere di ascoltare un capitolo di un libro o una poesia, letti per noi, un momento di pausa e di relax lontani dai pensieri e dalla quotidianità. Per scoprire o riscoprire un libro che ci affascina, che ci incuriosisce e che ci accompagna. La lettura a voce alta ci farà immergere in un mondo ricco di Emozioni. E allora lasciatevi trasportare...

Potete vedere e ascoltare le video letture sulla pagina dedicata "Vado a leggere libri" su Facebook, sul canale YouTube e su Instagram.