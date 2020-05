Le Albisole, Celle e Varazze lanciano un video promozionale per l'estate 2020

“Levante Savonese: la bellezza ha un indirizzo” questo lo slogan scelto dai quattro comuni rivieraschi per la campagna di comunicazione turistica condivisa per l’estate 2020. Una stagione estiva inedita dopo l’emergenza socio-sanitaria ed economica che l’epidemia del Coronavirus ha scatenato.

Numerose le incognite, moltissime le preoccupazioni, ma una certezza: non si può rimanere fermi al palo. E’ questa la motivazione che ha animato gli assessori e consiglieri al Turismo di Varazze, Celle Ligure e delle due Albisole (rispettivamente Bettina Bolla, Stefania Sebberu, Luca Ottonello ed Enrico Schelotto) che hanno deciso di unire le forze per stilare un progetto di comunicazione e marketing turistico per i loro territori.

Nel principio la collaborazione degli eventi turistici tra le due Albisole ha fatto scuola in questi anni, ora hanno pensato che potesse essere il momento per allargare i confini con altri due comuni limitrofi.

A seguito di alcune conference call, scambi compulsivi di email e messaggi hanno individuato alcuni asset precisi su cui puntare per far fronte alla difficile crisi del turismo in questo complicato momento: eventi di grande richiamo (compatibili con i protocolli sanitari), accordi territoriali per consolidare sinergie di valorizzazione del territorio con il Geoparco del Beigua, partnership con consorzi di operatori turistici e forme di promozione e comunicazione turistica. E proprio da quest’ultimo aspetto hanno deciso di partire.

“Abbiamo bisogno di ripartire e dobbiamo farlo al 120%, dobbiamo guardarlo al futuro senza porci limiti. Vogliamo mettere in campo una strategia condivisa anche per far sapere alle persone che noi ci siamo. Abbiamo così deciso di puntare ad un video promozionale per tutte e 4 le destinazioni che racconti gli elementi fondamentali che ci caratterizzano. La cosa che più ci preme è la necessità di rivolgersi ad un turismo di prossimità fino a che le nuove direttive governative non permetteranno ai nostri affezionati turisti delle regioni limitrofe di raggiungerci pertanto abbiamo deciso di puntare su tutta la Liguria a 360°, caratterizzandoci con il levante savonese, trasmettendo un messaggio di unità, uscendo dalla crisi" affermano all’unisono i quattro amministratori.

Un breve videoclip, realizzato interamente “home made” per ottimizzare tempi e risorse, che mostra le peculiarità del territorio, i punti di forza e ciò che distingue i 4 comuni turistici nello scenario ligure ovvero la stretta connessione tra mare ed entroterra, tra le spiagge e i sentieri sulle alture e tra i boschi alle spalle dei centri storici, gli impianti per gli sport tradizionali e quelli acquatici, l’artigianato ceramico e il divertimento della movida.

La cassa di risonanza a cui affideranno questo prodotto saranno i social media e il web con una campagna di inserzioni finalizzata a raggiungere le aree geografiche di riferimento.

"In questo momento dobbiamo trovare un fattore comune che ci permetta di far sentire la nostra forza, al di là dei nostri confini, ai turisti, agli amanti delle nostre città tutto l'anno, che al momento non possono raggiungerci e predisporre quei progetti, nel momento in cui la pressione sanitaria sarà risolta o rientrata, che ci facciano trovare pronti" questo il leit-motiv che ha unito le iniziative dei quattro assessori al turismo.

Il videoclip è disponibile sulle pagine Fb di promozione turistica dei quattro comuni: Città di Varazze, Celle Fuori dal comune, Assessorato al Turismo di Albisola Superiore e Albissola Marina Turismo.